Против бывшего руководителя авиаотряда, который перевозит кортеж президента, завели дело о мошенничестве

Коммерсант
06:00, 1 февраля 2018
Надежный источник

Следственный комитет завел дело о мошенничестве в особо крупном размере против Дмитрия Новицкого — бывшего замдиректора ОАО «224-й летный отряд», обслуживающего первых лиц государства. Об этом со ссылкой на неназванные источники в Минобороны пишет «Коммерсант».

Согласно материалам Мещанского суда Москвы, Новицкий был отправлен под арест 10 ноября 2017 года. Как пишет газета, его подозревают в завышении цен на перевозку грузов для «Рособоронэкспорта» с 2010 по 2015 годы.

При обжаловании ареста в Мосгорсуде защита указывала, что размер предполагаемого ущерба в деле так и не установлен. Источники «Коммерсанта» говорят, что он может варьироваться от сотен миллионов до двух миллиардов рублей. Меру пресечения Новицкому оставили в силе.

При этом источник «Ъ» в Минобороны, дочерней структурой которого является 224-й летный отряд, утверждает, что еще одним фигурантом этого дела якобы является бывший начальник Дмитрия Новицкого Константин Вартанов. Своей должности вместе с замом он лишился еще в 2016 году в связи с выявленными в деятельности отряда нарушениями, которые и легли затем в уголовное дело.

Коммерсант
224-й летный отряд занимается, в том числе, перевозкой автомобилей кортежа президента России.
В декабре 2017 года бывшего гендиректора летного отряда «Россия» (перевозит первых лиц государства) Ярослава Одинцева приговорили к двум годам условно за хищения. Суд установил, что при закупках он завышал стоимость систем кондиционирования на 46 миллионов рублей. Одинцев свою вину не признал.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
шапито

Суперлуние совпало с затмением и «голубой луной» Но Луна при этом красная! Видео

50 секунд

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме