Против бывшего руководителя авиаотряда, который перевозит кортеж президента, завели дело о мошенничестве

Следственный комитет завел дело о мошенничестве в особо крупном размере против Дмитрия Новицкого — бывшего замдиректора ОАО «224-й летный отряд», обслуживающего первых лиц государства. Об этом со ссылкой на неназванные источники в Минобороны пишет «Коммерсант».

Согласно материалам Мещанского суда Москвы, Новицкий был отправлен под арест 10 ноября 2017 года. Как пишет газета, его подозревают в завышении цен на перевозку грузов для «Рособоронэкспорта» с 2010 по 2015 годы.

При обжаловании ареста в Мосгорсуде защита указывала, что размер предполагаемого ущерба в деле так и не установлен. Источники «Коммерсанта» говорят, что он может варьироваться от сотен миллионов до двух миллиардов рублей. Меру пресечения Новицкому оставили в силе.