Подписи в Центризбирком сдали шесть кандидатов в президенты
Центральная избирательная комиссия завершила прием подписей от кандидатов в президенты России. Срок сдачи подписей истек в 18:00 по Москве 31 января.
Подписи сдали шесть кандидатов:
- Сергей Бабурин (Российский общенародный союз)
- Владимир Путин (самовыдвижение)
- Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)
- Максим Сурайкин («Коммунисты России»)
- Борис Титов (Партия роста)
- Григорий Явлинский («Яблоко»)
Все они, кроме Путина, должны были сдать по 100 тысяч подписей. Путин, как самовыдвиженец, сдал 300 тысяч подписей. У ЦИКа есть десять дней на проверку подписных листов.
Движение «Голос» отметило, что при сборе подписей был нарушен принцип равенства кандидатов, так как не всем предоставили доступ к площадкам, на которых собирали подписи за Путина.
«Мы завершили к 18 часам прием подписных листов с подписями от выдвинутых кандидатов, — сообщила Председатель ЦИК России Элла Памфилова. — Шесть выдвинутых кандидатов принесли подписи, остальные, к сожалению, «сошли с дистанции» и уведомили об этом Центризбирком. Уже понятно, что в бюллетене для голосования будет не более восьми кандидатов».