Подписи в Центризбирком сдали шесть кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия завершила прием подписей от кандидатов в президенты России. Срок сдачи подписей истек в 18:00 по Москве 31 января.

Подписи сдали шесть кандидатов:

Сергей Бабурин (Российский общенародный союз)

Владимир Путин (самовыдвижение)

Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)

Максим Сурайкин («Коммунисты России»)

Борис Титов (Партия роста)

Григорий Явлинский («Яблоко»)

Все они, кроме Путина, должны были сдать по 100 тысяч подписей. Путин, как самовыдвиженец, сдал 300 тысяч подписей. У ЦИКа есть десять дней на проверку подписных листов.

Движение «Голос» отметило, что при сборе подписей был нарушен принцип равенства кандидатов, так как не всем предоставили доступ к площадкам, на которых собирали подписи за Путина.