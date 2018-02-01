Подписи в Центризбирком сдали шесть кандидатов в президенты

ЦИК РФ
06:38, 1 февраля 2018
Надежный источник

Центральная избирательная комиссия завершила прием подписей от кандидатов в президенты России. Срок сдачи подписей истек в 18:00 по Москве 31 января.

Подписи сдали шесть кандидатов:

  • Сергей Бабурин (Российский общенародный союз)
  • Владимир Путин (самовыдвижение)
  • Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)
  • Максим Сурайкин («Коммунисты России»)
  • Борис Титов (Партия роста)
  • Григорий Явлинский («Яблоко»)

Все они, кроме Путина, должны были сдать по 100 тысяч подписей. Путин, как самовыдвиженец, сдал 300 тысяч подписей. У ЦИКа есть десять дней на проверку подписных листов.

Движение «Голос» отметило, что при сборе подписей был нарушен принцип равенства кандидатов, так как не всем предоставили доступ к площадкам, на которых собирали подписи за Путина.

«Мы завершили к 18 часам прием подписных листов с подписями от выдвинутых кандидатов, — сообщила Председатель ЦИК России Элла Памфилова. — Шесть выдвинутых кандидатов принесли подписи, остальные, к сожалению, «сошли с дистанции» и уведомили об этом Центризбирком. Уже понятно, что в бюллетене для голосования будет не более восьми кандидатов».

ЦИК РФ
Кандидатами в президенты уже стали Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ), которых выдвинули парламентские партии. Им не надо было собирать подписи.
31 января также впервые в истории России запустили процедуру выбора участка для голосования через интернет. На портале Госуслуг можно выбрать место для голосования, если избиратель не сможет прийти на участок по месту жительства в день выборов 18 марта.

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