«Новую газету» оштрафовали на 400 тысяч рублей за статьи Али Феруза

Издание было признано виновным в нарушении статьи 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина).

Басманный районный суд Москвы оштрафовал редакцию «Новой газеты» на 400 тысяч рублей за публикацию статей журналиста Али Феруза (настоящее имя — Худоберди Нурматов).

Журналист «Новой газеты» Али Феруз, уроженец Узбекистана, обвинялся в нарушении правил въезда в Россию. В августе 2017 года суд постановил выдворить его на родину. После этого журналист попытался покончить с собой, утверждая, что в Узбекистане его ожидает политическое преследование и «медленная мучительная смерть».

Адвокаты Феруза подали жалобу в Европейский суд по правам человека, который запретил выдворять журналиста из России до рассмотрения его жалобы. В настоящее Феруз находится в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово».

24 января Верховный суд России отменил решение о депортации Феруза и направил дело на пересмотр в Мосгорсуд. Заседание должно состояться 2 февраля.