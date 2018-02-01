«Новую газету» оштрафовали на 400 тысяч рублей за статьи Али Феруза
Басманный районный суд Москвы оштрафовал редакцию «Новой газеты» на 400 тысяч рублей за публикацию статей журналиста Али Феруза (настоящее имя — Худоберди Нурматов).
Издание было признано виновным в нарушении статьи 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина).
«Новая газета» намерена обжаловать решение суда.
Журналист «Новой газеты» Али Феруз, уроженец Узбекистана, обвинялся в нарушении правил въезда в Россию. В августе 2017 года суд постановил выдворить его на родину. После этого журналист попытался покончить с собой, утверждая, что в Узбекистане его ожидает политическое преследование и «медленная мучительная смерть».
Адвокаты Феруза подали жалобу в Европейский суд по правам человека, который запретил выдворять журналиста из России до рассмотрения его жалобы. В настоящее Феруз находится в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово».
24 января Верховный суд России отменил решение о депортации Феруза и направил дело на пересмотр в Мосгорсуд. Заседание должно состояться 2 февраля.