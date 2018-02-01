На территории «Ленфильма» произошел сильный пожар

Meduza
06:17, 1 февраля 2018

В Санкт-Петербурге на территории киностудии «Ленфильм» утром 1 февраля загорелось одно из зданий.

Пожару, площадь которого составляла около 800 квадратных метров, был присвоен сначала первый, а затем второй номер сложности.

Пожар в здании Ленфильма в Санкт-Петербурге
Мегаполис

К 05:00 мск возгорание удалось локализовать. На месте происшествия продолжают работать пожарные, которые занимаются разбором завалов и проливкой конструкций.

В результате пожара, по данным МЧС, никто не пострадал.

«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев сообщает, что пожар в здании, расположенном улице Тамбасова, дом 5, привел с сильному задымлению в Красносельском районе города.

В загоревшемся здании, пишет РИА Новости, располагался склад. Здание принадлежит «Ленфильму», но сдается в аренду.

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