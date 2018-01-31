В Тюмени вынесли приговор женщине, которая отказалась лечить дочь от ВИЧ. Ей ограничили свободу на полгода
В Тюмени суд приговорил к ограничению свободы на полгода женщину, которая отказывалась лечить свою дочь от ВИЧ. Об этом 30 января сообщила региональная прокуратура.
Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности.
«Подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном, пересмотрела свои взгляды и начала принимать лекарственные препараты, назначенные ей в Центре профилактики и борьбы со СПИД. В настоящее время она беременна, следует рекомендациям врачей», — сообщили в прокуратуре.
Суд с учетом указанных обстоятельств, а также наличия на иждивении у подсудимой другой малолетней дочери назначил ей 6 месяцев ограничения свободы. Оно заключается в следующем, запрещается выезжать за пределы г. Тюмени, изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, ей надлежит являться в указанную инспекцию один раз в месяц на регистрацию.