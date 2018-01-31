В Тюмени вынесли приговор женщине, которая отказалась лечить дочь от ВИЧ. Ей ограничили свободу на полгода

В Тюмени суд приговорил к ограничению свободы на полгода женщину, которая отказывалась лечить свою дочь от ВИЧ. Об этом 30 января сообщила региональная прокуратура.

Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

«Подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном, пересмотрела свои взгляды и начала принимать лекарственные препараты, назначенные ей в Центре профилактики и борьбы со СПИД. В настоящее время она беременна, следует рекомендациям врачей», — сообщили в прокуратуре.