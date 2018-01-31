В Тюмени вынесли приговор женщине, которая отказалась лечить дочь от ВИЧ. Ей ограничили свободу на полгода

Прокуратура Тюменской области
18:25, 31 января 2018
Надежный источник

В Тюмени суд приговорил к ограничению свободы на полгода женщину, которая отказывалась лечить свою дочь от ВИЧ. Об этом 30 января сообщила региональная прокуратура.

Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности. 

«Подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном, пересмотрела свои взгляды и начала принимать лекарственные препараты, назначенные ей в Центре профилактики и борьбы со СПИД. В настоящее время она беременна, следует рекомендациям врачей», — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом указанных обстоятельств, а также наличия на иждивении у подсудимой другой малолетней дочери назначил ей 6 месяцев ограничения свободы. Оно заключается в следующем, запрещается выезжать за пределы г. Тюмени, изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, ей надлежит являться в указанную инспекцию один раз в месяц на регистрацию.

Прокуратура Тюменской области
Дело против ВИЧ-положительной жительницы Тюмени было возбуждено после смерти ее малолетней дочери. Женщина отказывалась лечиться и лечить ребенка, считая, что ВИЧ-инфекции не существует.
В июле дело было закрыто за примирением сторон — женщины и ее мужа, отца умершего ребенка. В сентябре после апелляции прокуратуры решение о прекращении дела было отменено.
В сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смерти от ВИЧ 10-летней девочки, которую отказывались лечить приемные родители.

О ВИЧ-диссидентах в России:

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
шапито

Суперлуние совпало с затмением и «голубой луной» Но Луна при этом красная! Видео

50 секунд

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме