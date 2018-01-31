В Петербурге со стрельбой задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина

Интерфакс
19:32, 31 января 2018
Надежный источник

В Санкт-Петербурге полиция вечером 31 января со стрельбой задержала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина на проспекте Большевиков.

Задержаны двое подозреваемых, третьему удалось скрыться.

Как заявили в МВД, «проезжавший мимо» наряд ППС начал погоню за подозреваемыми. «Фонтанка» пишет, что в какой-то момент машина подозреваемых оказалась заблокирована; они вышли на улицу и начали стрелять, ранив сотрудника полиции в ногу. Во время перестрелки, судя по видеозаписям, вокруг было много машин.

Задержанные получили ранения, официальных данных об их состоянии нет. «Фонтанка» писала об их гибели, но позже сообщила, что они выжили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «разбой» и «посягательство на жизнь правоохранительных органов»,

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