Песков: даже Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина, «а вы критикуете наше министерство культуры»

Meduza
09:31, 31 января 2018
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя драку между членами президентского Совета по правам человека Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко из-за личности Иосифа Сталина, напомнил, что министерство культуры отменило прокат картины о советском лидере.

В Кремле подчеркнули, что «даже такие мастодонты», как Сванидзе и Шевченко, «не могут совладать со своими эмоциями». Песков добавил, что не знает, будет ли президент делать журналистам замечание из-за драки.

«Я в этом контексте скажу одно: а вы критикуете наше министерство культуры за то, что они отменили прокатное удостоверение для фильма „Смерть Сталина“. Видите, насколько даже такие мастодонты не могут совладать со своими эмоциями», — заявил Песков.

Meduza
30 января Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Сванидзе вывела из себя фраза Шевченко о том, что он якобы «плюет на могилы» ветеранов. В ответ Сванидзе назвал Шевченко мерзавцем и ударил его по лицу.
В эфире журналисты обсуждали отмену проката «Смерть Сталина». Министерство культуры в последний момент перед премьерой отозвало прокатное удостоверение у британской комедии о смерти советского лидера. Это объяснили необходимостью проверки картины на запрещенные материалы.

Запрет фильма «Смерть Сталина»

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