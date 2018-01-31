Обвиняемого во взрыве в петербургском магазине отправили на психиатрическую экспертизу
Дмитрия Лукьяненко, которого обвиняют во взрыве в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом рассказала его адвокат Елена Корнилова.
Для этого Лукьяненко будет помещен в стационар на срок до двух месяцев.
Корнилова добавила, что сообщения о том, что ее подзащитный был ранее судим за сбыт наркотиков, не соответствуют действительности.
«Он направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Это стационарная экспертиза», — сказала адвокат.
Взрыв в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел вечером 27 декабря 2017 года. Пострадали 18 человек.
Лукьяненко задержали через три дня после случившегося. В Следственном комитете заявили, что он признался в совершении взрыва. Дело расследуется как теракт.