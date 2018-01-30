Яромир Ягр ушел из НХЛ в чешский клуб. Через две недели ему исполнится 46 лет

На сайте «Кладно» новость о переходе Ягра озаглавлена «Возвращение короля». Ягр является владельцем этого клуба.

«Карьера Яромира говорит сама за себя. Он легенда нашего спорта», — заявил генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг.

Нападающий Яромир Ягр перешел из клуба НХЛ «Калгари Флеймс» в чешский «Кладно». Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Яромир Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в «Кладно». Через два года он перешел в НХЛ, в команду «Питтсбург Пингвинз». В составе «Питтсбурга» Ягр дважды выиграл Кубок Стэнли. Позднее он играл еще в нескольких командах лиги, включая «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В НХЛ Ягр пять раз выигрывал приз хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков в регулярном чемпионате. Он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги.

Четыре года своей карьеры Яромир Ягр провел в России — он выступал за омский «Авангард» в российской Суперлиге и в КХЛ.

В составе сборной Чехии Яромир Ягр стал олимпийским чемпионом 1998 года и дважды выигрывал чемпионат мира.

Ягр играет в свитере с 68 номером — в память об антикоммунистических выступлениях в Праге в 1968 году.