Яромир Ягр ушел из НХЛ в чешский клуб. Через две недели ему исполнится 46 лет
Нападающий Яромир Ягр перешел из клуба НХЛ «Калгари Флеймс» в чешский «Кладно». Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
«Карьера Яромира говорит сама за себя. Он легенда нашего спорта», — заявил генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг.
На сайте «Кладно» новость о переходе Ягра озаглавлена «Возвращение короля». Ягр является владельцем этого клуба.
Яромиру Ягру 45 лет. 15 февраля ему исполнится 46.
Jaromir Jagr's NHL career appears over as Flames assign him to Czech teamhttps://t.co/askY25IIBW pic.twitter.com/KdTCkZHxPZ— Hockey Night in Canada (@hockeynight) January 30, 2018
Яромир Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в «Кладно». Через два года он перешел в НХЛ, в команду «Питтсбург Пингвинз». В составе «Питтсбурга» Ягр дважды выиграл Кубок Стэнли. Позднее он играл еще в нескольких командах лиги, включая «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
В НХЛ Ягр пять раз выигрывал приз хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков в регулярном чемпионате. Он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги.
Четыре года своей карьеры Яромир Ягр провел в России — он выступал за омский «Авангард» в российской Суперлиге и в КХЛ.
В составе сборной Чехии Яромир Ягр стал олимпийским чемпионом 1998 года и дважды выигрывал чемпионат мира.
Ягр играет в свитере с 68 номером — в память об антикоммунистических выступлениях в Праге в 1968 году.