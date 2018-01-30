В переходе у станции метро «Улица 1905 года» в Москве обрушились леса, есть пострадавшие
В Москве несколько человек пострадали при обрушении строительных лесов в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года».
По данным «Интерфакса», четыре человека получили «нетяжелые травмы». Mash пишет, что пострадали 10 человек. По словам руководителя «Гормоста» Юрия Иванкова, пострадали пятеро.
«Проводились работы по ремонту пешеходного перехода, большие снеговые нагрузки — и тепляк не выдержал», — заявил Иванков.
Mash опубликовал видеозапись обрушения.
Строительные леса обрушились в переходе возле ст. метро "Улица 1905 года". Переход эксплуатирует "Гормост". Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения— Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 30, 2018