В переходе у станции метро «Улица 1905 года» в Москве обрушились леса, есть пострадавшие

В Москве несколько человек пострадали при обрушении строительных лесов в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года».

По данным «Интерфакса», четыре человека получили «нетяжелые травмы». Mash пишет, что пострадали 10 человек. По словам руководителя «Гормоста» Юрия Иванкова, пострадали пятеро.

«Проводились работы по ремонту пешеходного перехода, большие снеговые нагрузки — и тепляк не выдержал», — заявил Иванков.

Mash опубликовал видеозапись обрушения.