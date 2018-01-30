США не стали вводить новые санкции в отношении российского ВПК

Соединенные Штаты пока не видят необходимости вводить новые санкции в отношении российского военно-промышленного комплекса. Об этом объявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Уже действующие ограничительные меры в отношении предприятий российского ВПК, пояснила она, показали свою эффективность.

«С этой точки зрения, если закон [ ] работает, то пока нет необходимости вводить новые санкции», — заявила представитель Госдепартамента.

Закон о санкциях, подписанный президентом США Дональдом Трампом в августе, также предусматривает возможность введения санкций в отношении иностранных юридических и физических лиц «за значительные транзакции организациями из российского оборонного или разведывательного сектора». Необходимости прибегать к таким ограничительным мерам Госдепартамент США пока также не видит.