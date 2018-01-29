В российской армии приняли на вооружение новые автоматы
Министерство обороны России решило принять на вооружение новые автоматы. Для общевойсковых частей выбрано оружие концерна «Калашников» — АК-12 и АК-15, для спецподразделений — автоматы завода имени Дегтярева АЕК-971, АЕК-973. Об этом 29 января сообщила газета Минобороны «Красная звезда».
Автоматы АК-12 и АЕК-971 (калибр 5,45 мм), а также АК-15 и АЕК-973 (7,62 мм) проходили испытания для включения в российскую боевую экипировку «Ратник», отмечает «Интерфакс».
Изделия ОАО «Завод имени В.Я. Дегтярева» имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения, они рекомендованы для различных спецподразделений. Продукция ОА «Концерн «Калашников» по критерию «простота — надежность» больше подходит для общевойсковых частей и подразделений.