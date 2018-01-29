В российской армии приняли на вооружение новые автоматы

Министерство обороны России решило принять на вооружение новые автоматы. Для общевойсковых частей выбрано оружие концерна «Калашников» — АК-12 и АК-15, для спецподразделений — автоматы завода имени Дегтярева АЕК-971, АЕК-973. Об этом 29 января сообщила газета Минобороны «Красная звезда».

Автоматы АК-12 и АЕК-971 (калибр 5,45 мм), а также АК-15 и АЕК-973 (7,62 мм) проходили испытания для включения в российскую боевую экипировку «Ратник», отмечает «Интерфакс».