В российской армии приняли на вооружение новые автоматы

Красная Звезда
14:44, 29 января 2018
Надежный источник

Министерство обороны России решило принять на вооружение новые автоматы. Для общевойсковых частей выбрано оружие концерна «Калашников» — АК-12 и АК-15, для спецподразделений — автоматы завода имени Дегтярева АЕК-971, АЕК-973. Об этом 29 января сообщила газета Минобороны «Красная звезда».

Автоматы АК-12 и АЕК-971 (калибр 5,45 мм), а также АК-15 и АЕК-973 (7,62 мм) проходили испытания для включения в российскую боевую экипировку «Ратник», отмечает «Интерфакс».

Изделия ОАО «Завод имени В.Я. Дегтярева» имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения, они рекомендованы для различных спецподразделений. Продукция ОА «Концерн «Калашников» по критерию «простота — надежность» больше подходит для общевойсковых частей и подразделений.

Красная Звезда
«Ратник» — это российская боевая экипировка для военнослужащих. Включает в себя около 10 подсистем, в том числе оружие, комплекс защиты и средства связи. Вооруженные силы России постепенно переходят на экипировку «Ратник» с 2015 года. Ожидается, что к 2020 году ее получат все военнослужащие сухопутных войск.
Сейчас основной автомат российской армии — АК-74 , разработанный советским конструктором Михаилом Калашниковым. Он был принят на вооружение советской армии в 1974 году. В 2011 году российские военные перестали закупать АК-74. С тех пор армия обходилась старыми запасами автоматов, а оборонные заводы начали разрабатывать новые образцы.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
шапито

«Кикбоксер возвращается»: трейлер фильма с Ван Даммом и Майком Тайсоном. С озвучкой из 90-х

1 минута
разбор

Кому и зачем нужны феминитивы? Видеоразбор «Медузы»

5 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме