В Петербурге избили правозащитника Динара Идрисова. Он вел трансляцию «Забастовки избирателей»

В Санкт-Петербурге напали на правозащитника Динара Идрисова. Об этом он сам рассказал проекту «ОВД-Инфо».

Нападение произошло 28 января, когда Идрисов вел стрим-трансляцию «Забастовки избирателей», организованной сторонниками Алексея Навального. Трое неизвестных подкараулили и избили Идрисова в подъезде дома на пересечении Тверской и Одесской улиц, куда он зашел, чтобы поснимать оппозиционное шествие сверху.

В результате Идрисову сломали руку и скулу, также у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие серьезные ушибы. Кроме того, нападавшие отобрали и сломали у правозащитника два телефона и камеру, с помощью которой он вел трансляцию акции оппозиции.

Жильцы дома оказали первую помощь Идрисову, после чего он решил не вызывать полицию, а самостоятельно отправиться в больницу.

По словам Идрисова, никаких угроз в свой адрес в последнее время он не получал и не знает, с чем связано нападение на него.