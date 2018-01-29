Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем. Американские военные говорят, что перехват был небезопасным

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над нейтральными водами Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Российские военные подняли в воздух Су-27 после того, как около полудня 29 января обнаружили над нейтральными водами Черного моря неопознанную воздушную цель, которая приближалась к границе воздушного пространства России. Экипаж Су-27 идентифицировал ее как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США. Российский истребитель сопровождал американский самолет-разведчик, пока тот не изменил курс полета на удаление от границы.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на представителя ВМС США в Европе Памелу Кунце сообщил, что Су-27 провел «небезопасный перехват» американского самолета, приблизившись к нему на расстояние полтора метра. Перехват длился два часа и 40 минут и вынудил самолет ВМС США досрочно завершить миссию, заявила Кунце. Она добавила, что экипаж американского самолета своими действиями не нарушил международное законодательство.