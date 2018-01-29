«Видимо, считается, что процессы реорганизации наша фишка». Собянин выступил против укрупнения московских районов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не видит никакого смысла в укрупнении муниципальных округов и изменении системы управления в столице. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсант».

«Мы много занимались оптимизацией бюджетной сети, и поэтому, видимо, считается, что процессы укрупнения и реорганизации наша фишка, без которой жить не можем. Ничего подобного. Я считаю, что структура районов Москвы — устоявшаяся и стабильная. Районы Москвы достаточно большие, в каждом из них живет по 100–200 тысяч человек. Конечно, там нужна и муниципальная власть, и администрация. Работы более чем достаточно, и пытаться там сейчас что-то реорганизовывать, укрупнять не вижу никакого смысла», — заявил мэр Москвы.

В начале января организация «За комфортную среду» выступила с инициативой референдума об объединении московских районов Люблино и Марьино.

Референдум планировалось провести 18 марта, в один день с президентскими выборами, из-за чего выдвигались предположения, что референдум инициирован для повышения явки избирателей.

Впоследствии от идеи референдума было решено отказаться. Как заявляли в ЦИК, это могло произойти после общения организаторов с избирателями.