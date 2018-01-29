Российская таможня начала отслеживать дорогие покупки

Таможня стала оперативно получать данные о дорогих покупках россиян за рубежом, пишут «Ведомости».

Ранее некоторые россияне, возвращающиеся в страну, говорили на таможне, что дорогостоящие товары, которые они ввозят, не новые. Теперь ввести таможенников в заблуждение таким образом стало сложнее, отмечает издание.

Информацию о дорогих покупках таможенники получают из-за границы по двум каналам: через систему tax free и от зарубежных правоохранительных органов. Как сообщил источник издания в российских правоохранительных органах, оба канала заработали в полную силу в ноябре-декабре.

Представители Федеральной таможенной службы подтвердили, что обмен информацией с зарубежными ведомствами налажен, не став уточнять схему, по которой таможня узнает о дорогостоящих покупках россиян. По словам собеседников издания, такая информация может быть использована «для осуществления противоправных действий».