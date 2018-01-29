Российская таможня начала отслеживать дорогие покупки
Таможня стала оперативно получать данные о дорогих покупках россиян за рубежом, пишут «Ведомости».
Ранее некоторые россияне, возвращающиеся в страну, говорили на таможне, что дорогостоящие товары, которые они ввозят, не новые. Теперь ввести таможенников в заблуждение таким образом стало сложнее, отмечает издание.
Информацию о дорогих покупках таможенники получают из-за границы по двум каналам: через систему tax free и от зарубежных правоохранительных органов. Как сообщил источник издания в российских правоохранительных органах, оба канала заработали в полную силу в ноябре-декабре.
Представители Федеральной таможенной службы подтвердили, что обмен информацией с зарубежными ведомствами налажен, не став уточнять схему, по которой таможня узнает о дорогостоящих покупках россиян. По словам собеседников издания, такая информация может быть использована «для осуществления противоправных действий».
«Клиент прилетел в Москву, по традиции сняв все бирки с купленных часов и украшений, но таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил», — рассказывает юрист консалтинговой компании. С проблемами столкнулись многие клиенты бизнес-джетов, подтверждает человек, знакомый с руководителями нескольких операторов бизнес-авиации: таможенники усилили контроль.