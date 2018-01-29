«Роснефть» станет крупнейшим поставщиком компьютеров и интерактивных досок для московских школ

Коммерсант
06:25, 29 января 2018
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Крупнейший контракт на поставку компьютеров в московские школы получила компания «Сибинтек» — дочерняя структура «Роснефти». Она должна будет обеспечить школы техникой на 5,7 миллиарда рублей, следует из данных госзакупок.

«Сибинтек» должна будет поставить в учебные заведения 21,5 тысячи ноутбуков (размер экрана не больше 14 дюймов), почти 10 тысяч интерактивных классных досок, а также серверы, маршрутизаторы и коммутаторы. Структура «Роснефти» была единственной, кто подал заявку на этот конкурс.

Еще один контракт на 2,2 миллиарда рублей выиграла Depo Computers, которая ранее уже получала подряды на оборудование для школ в Московской области.

Оборудование поставляется по проекту «Московская электронная школа». К концу 2017 года компьютерами и интерактивными досками оснастили почти 700 московских школ. К новому учебному году в 2018 году мэрия планирует полностью завершить переоснащение учебных заведений.
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