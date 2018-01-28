Роджер Федерер выиграл Australian Open. Это его 20-й «Большой шлем»

Sports.ru
16:01, 28 января 2018
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В финале Australian Open швейцарец Роджер Федерер обыграл хорвата Марина Чилича и выиграл свой 20-й турнир «Большого шлема».

Финал Australian Open был для Роджера 30-м на «Большом шлеме». Это рекорд мужского тенниса. И он второй год подряд победил в пятом сете после видеоповтора, который показал, что его удар попал в краешек линии.

Sports.ru
Федерер держит рекорд по количеству завоеванных «Больших шлемов» среди мужчин. У его ближайшего конкурента Рафаэля Надаля кубков только 16.
Женский Australian Open выиграла Каролина Возняцки, это ее первая победа в турнире «Большого шлема».
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