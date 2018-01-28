Полицейский убил подозреваемого в квартирной краже в Москве

В Москве сотрудник полиции при попытке задержания убил подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве.

В пресс-службе рассказали, что операция проходила на 4-й улице Марьиной рощи, в ней участвовали сотрудники уголовного розыска и ГИБДД. Полицейские задержали четырех подозреваемых, еще один оказал сопротивление и попытался скрыться.

Один из сотрудников ГИБДД погнался за ним. Когда подозреваемый бросился на него с предметом, похожим на нож, полицейский открыл огонь.