Полицейский убил подозреваемого в квартирной краже в Москве

ТАСС
08:43, 28 января 2018
Надежный источник

В Москве сотрудник полиции при попытке задержания убил подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве.

В пресс-службе рассказали, что операция проходила на 4-й улице Марьиной рощи, в ней участвовали сотрудники уголовного розыска и ГИБДД. Полицейские задержали четырех подозреваемых, еще один оказал сопротивление и попытался скрыться.

Один из сотрудников ГИБДД погнался за ним. Когда подозреваемый бросился на него с предметом, похожим на нож, полицейский открыл огонь.

Полицейский для отражения нападения произвел выстрел из табельного оружия, ранил нападавшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

ТАСС
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