На акциях «Забастовка избирателей» по всей России задержаны почти 90 человек

Продолжение На протестных акциях в России задержаны 180 человек

На протестных акциях «Забастовка избирателей» в российских городах задержаны почти 90 человек. Об этом по состоянию на 14:00 по Москве сообщает «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных — 28 человек — зафиксировано в Уфе. Еще 15 человек задержаны в Кемерово, 10 — в Томске. В Москве и Санкт-Петербурге акции в 14:00 только начались, но там уже задержаны, соответственно, восемь и семь активистов.

Организатор акции Алексей Навальный пока не принял в ней участия. Где он находится, неизвестно.