На акциях «Забастовка избирателей» по всей России задержаны почти 90 человек
На протестных акциях «Забастовка избирателей» в российских городах задержаны почти 90 человек. Об этом по состоянию на 14:00 по Москве сообщает «ОВД-Инфо».
Больше всего задержанных — 28 человек — зафиксировано в Уфе. Еще 15 человек задержаны в Кемерово, 10 — в Томске. В Москве и Санкт-Петербурге акции в 14:00 только начались, но там уже задержаны, соответственно, восемь и семь активистов.
Организатор акции Алексей Навальный пока не принял в ней участия. Где он находится, неизвестно.
«Забастовка избирателей» — акция Алексея Навального, который призывает не участвовать в выборах президента России, до которых его не допустили. Акция прошла в крупнейших городах страны, где находятся «штабы забастовки» Навального.
В большинстве случаев местные власти не согласовали проведение акций Навального.