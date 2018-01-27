В районе поисков рыболовного судна «Восток» нашли два плота без людей

Оба плота были с «Востока», заявили «Интерфаксу» в компании «ДВ-флот», которой принадлежит судно. Всего на нем было четыре плота.

В ходе поисков рыболовного судна «Восток» в Японском море 27 января были найдены два плота без людей.

Рыболовное судно «Восток», приписанное к сахалинскому порту Невельск, 25 января подало сигнал бедствия в Японском море. На борту находились 20 человек. Выйти с экипажем на связь не удалось.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (части 3 статьи 263 УК РФ).