В хабаровской гимназии произошла вспышка кишечной инфекции, заболели 100 человек
В Хабаровске в гимназии № 3 зарегистрировано 100 случаев кишечной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Трое детей госпитализированы, остальных лечат амбулаторно. Среди заболевших семеро взрослых.
«Заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о девяти заболевших детях в гимназии № 3. Следственный комитет возбудил уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Деятельность образовательного учреждения и пищеблока приостановлена. У 8 заболевших детей по результатам ПЦР — исследования в материале выделен антиген норовируса.