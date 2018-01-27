В хабаровской гимназии произошла вспышка кишечной инфекции, заболели 100 человек

В Хабаровске в гимназии № 3 зарегистрировано 100 случаев кишечной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Трое детей госпитализированы, остальных лечат амбулаторно. Среди заболевших семеро взрослых.

«Заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о девяти заболевших детях в гимназии № 3. Следственный комитет возбудил уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».