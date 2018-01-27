Умер журналист Борис Туманов, ему было 79 лет.

Умер журналист-международник Борис Туманов Об этом в Фейсбуке написал его сын. Туманов выступал в качестве эксперта и с... Опубликовано Эхо Москвы 26 января 2018 г.

О его смерти сообщил в фейсбуке его сын, журналист Григорий Туманов. «Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно», — написал он.