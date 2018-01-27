Умер журналист Борис Туманов
09:02, 27 января 2018
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Умер журналист Борис Туманов, ему было 79 лет.
Умер журналист-международник Борис Туманов Об этом в Фейсбуке написал его сын. Туманов выступал в качестве эксперта и с...Опубликовано Эхо Москвы 26 января 2018 г.
О его смерти сообщил в фейсбуке его сын, журналист Григорий Туманов. «Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно», — написал он.
Борис Туманов был журналистом-международником, работавшим в Африке. Он работал в агентстве ТАСС, газете «Известия», журнале «Новое время», а также вел цикл передач на «Эхе Москвы» и сотрудничал с зарубежными изданиями.