Смерть канадского миллиардера и его жены признали убийством. Они были найдены задушенными в подвале своего дома

Канадский миллиардер Барри Шерман и его жена Хани Шерман, которые были найдены мертвыми в подвале своего дома в декабре, были убиты. Об этом заявила полиция Торонто.

Есть ли в деле подозреваемые, полицейские сообщить отказались.