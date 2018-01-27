Смерть канадского миллиардера и его жены признали убийством. Они были найдены задушенными в подвале своего дома
Канадский миллиардер Барри Шерман и его жена Хани Шерман, которые были найдены мертвыми в подвале своего дома в декабре, были убиты. Об этом заявила полиция Торонто.
Есть ли в деле подозреваемые, полицейские сообщить отказались.
Полиция взяла показания у 127 человек и еще должна поговорить со «значительным» количеством людей, в том числе возможных покупателей, посещавших дом незадолго до их смерти. Полицейские собрали четыре терабайта (2000 часов) записей с камер видеонаблюдения, и провела 20 обысков (англ. яз.).
Глава фармацевтической компании Apotex 75-летний Барри Шерман и его жена, 70-летняя Хани Шерман, были найдены мертвыми 15 декабря у бассейна в подвале своего дома в Торонто.
Экспертиза показала, что они были задушены. Следов взлома дома найдено не было. Источники в полиции говорили, что рассматривается версия об убийстве и самоубийстве, но подтверждения она не нашла.