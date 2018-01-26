The New York Times: Трамп пытался уволить спецпрокурора по «российскому» расследованию

Президент США Дональд Трамп в июне 2017 года велел уволить специального прокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование возможных связей его окружения с Россией. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника.

Трамп утверждал, что у Мюллера есть конфликты интересов. В частности, в годы работы директором ФБР он вышел из гольф-клуба Трампа из-за разногласий по поводу членских взносов. Кроме того, он работал в юридической фирме, представляющей зятя Трампа Джареда Кушнера, и проходил собеседование на должность директора ФБР уже при Трампе.

Cоветник Трампа отказался передавать в Минюст его поручение, заявив, что у увольнения Мюллера будут «катастрофические» последствия. Он также пригрозил, что уйдет в отставку сам, после чего Трамп отказался от своего решения.

Как следует из публикации, об этом эпизоде стало известно именно в ходе расследования Мюллера. Следователи опрашивали бывших и нынешних сотрудников Белого дома на тему возможного препятствия правосудию со стороны Трампа.

Трамп назвал публикацию The New York Times «фейковыми новостями».