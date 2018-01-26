Северную Корею уличили в экспорте угля в обход санкций. В этом ей помогла Россия

Reuters
06:34, 26 января 2018
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Обновление. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Интерфаксу», что Россия не нарушает запрет на экспорт угля из КНДР. «То, что разведка сообщает, — это глупости», — добавил он.

В 2017 году КНДР по крайней мере трижды в нарушение санкций ООН отправляла уголь в Россию, который затем был переправлен в Южную Корею и Японию. Об этом агентству Reuters сообщили три источника в западноевропейской разведке.

По их данным, уголь из Северной Кореи экспортировался в российские порты Находка и Холмск, где перегружался на другие суда и отправлялся дальше. Часть грузов была доставлена в Японию и Южную Корею в октябре прошлого года, и поставки угля через Россию все еще продолжаются, утверждают источники в разведке.

Агентству Reuters не удалось выяснить, в курсе ли владельцы судов, занимающиеся транспортировкой угля, о его происхождении.

«Российский порт Находка становится перевалочным пунктом для северокорейского угля», — заявил на условиях анонимности источник в европейских спецслужбах. (англ.яз.)

Reuters
Совет безопасности ООН с подачи США полностью запретил импорт угля из КНДР в августе 2017 года. Ужесточение санкций было связано с продолжающимися ядерными испытаниями в Северной Корее.
В декабре 2017 года Reuters сообщало о поставках нефти из России в Северную Корею. В МИД РФ в ответ на это заявили, что Россия в полном объеме соблюдает международные санкции ООН в отношении КНДР.
24 января Минфин США включил в санкционный список компанию-владельца одного из судов, на которых, по данным Reuters, осуществлялся экспорт угля из КНДР.
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