Северную Корею уличили в экспорте угля в обход санкций. В этом ей помогла Россия

Обновление. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Интерфаксу», что Россия не нарушает запрет на экспорт угля из КНДР. «То, что разведка сообщает, — это глупости», — добавил он.

В 2017 году КНДР по крайней мере трижды в нарушение санкций ООН отправляла уголь в Россию, который затем был переправлен в Южную Корею и Японию. Об этом агентству Reuters сообщили три источника в западноевропейской разведке.

По их данным, уголь из Северной Кореи экспортировался в российские порты Находка и Холмск, где перегружался на другие суда и отправлялся дальше. Часть грузов была доставлена в Японию и Южную Корею в октябре прошлого года, и поставки угля через Россию все еще продолжаются, утверждают источники в разведке.

Агентству Reuters не удалось выяснить, в курсе ли владельцы судов, занимающиеся транспортировкой угля, о его происхождении.