Россиянина Виктора Агеева приговорили к десяти годам тюрьмы на Украине за терроризм
Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к десяти годам лишения свободы россиянина Виктора Агеева, признав его виновным в терроризме и незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщил адвокат россиянина Виктор Чевгуз на своей странице в фейсбуке.
Защитник пообещал обжаловать приговор, назвав его «чрезмерно суровым».
Вчера по уголовному делу россиянина Виктора Агеева закончилось судебное следствие и состоялись судебные дебаты. По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная ЛНР является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин Виктор Агеев. Кроме того, Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества.