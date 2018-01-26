Россиянина Виктора Агеева приговорили к десяти годам тюрьмы на Украине за терроризм

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к десяти годам лишения свободы россиянина Виктора Агеева, признав его виновным в терроризме и незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщил адвокат россиянина Виктор Чевгуз на своей странице в фейсбуке.

Вчера по уголовному делу россиянина Виктора Агеева закончилось судебное следствие и состоялись судебные дебаты. По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная ЛНР является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин Виктор Агеев. Кроме того, Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Россиянин Виктор Агеев был задержан в июне 2017 года под Луганском в ходе боя украинских военных с сепаратистами. Он опровергал выдвинутые против него обвинения в терроризме и утверждал, что попал на Донбасс, проходя службу в российской армии по контракту. В Минобороны РФ отрицали это.

Мать россиянина Светлана Агеева не раз обращалась к российским и украинским властям с просьбой о помиловании сына.