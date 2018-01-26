Навальный проиграл суд о регистрации на выборах в последней российской инстанции

Интерфакс
10:13, 26 января 2018
Надежный источник

Президиум Верховного суда России отказался рассматривать жалобу Алексея Навального на решение Центризбиркома, который не зарегистрировал его кандидатом в президенты России.

Таким образом, Навальный прошел все судебные инстанции в России и теперь может обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Представители оппозиционера пообещали подать соответствующую жалобу.

«Судья 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сообщили в пятницу в суде.

Интерфакс
ЦИК отказался зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты России на основании его судимости по делу «Кировлеса». Оппозиционер называет такое решение незаконным: он утверждает со ссылкой на Конституцию, что имеет право участвовать в выборах. Конституционный суд России жалобу Навального на решение ЦИК рассматривать не стал.
Навальный после того, как ему запретили баллотироваться в президенты, объявил «забастовку избирателей». На 28 января в десятках городов России запланированы массовые акции под лозунгом бойкота выборов. В Москве и Санкт-Петербурге эти акции не согласованы властями.

Кампания Алексея Навального

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