Навальный проиграл суд о регистрации на выборах в последней российской инстанции
Президиум Верховного суда России отказался рассматривать жалобу Алексея Навального на решение Центризбиркома, который не зарегистрировал его кандидатом в президенты России.
Таким образом, Навальный прошел все судебные инстанции в России и теперь может обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Представители оппозиционера пообещали подать соответствующую жалобу.
«Судья 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сообщили в пятницу в суде.
ЦИК отказался зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты России на основании его судимости по делу «Кировлеса». Оппозиционер называет такое решение незаконным: он утверждает со ссылкой на Конституцию, что имеет право участвовать в выборах. Конституционный суд России жалобу Навального на решение ЦИК рассматривать не стал.
Навальный после того, как ему запретили баллотироваться в президенты, объявил «забастовку избирателей». На 28 января в десятках городов России запланированы массовые акции под лозунгом бойкота выборов. В Москве и Санкт-Петербурге эти акции не согласованы властями.