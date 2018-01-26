Навальный проиграл суд о регистрации на выборах в последней российской инстанции

Президиум Верховного суда России отказался рассматривать жалобу Алексея Навального на решение Центризбиркома, который не зарегистрировал его кандидатом в президенты России.

Таким образом, Навальный прошел все судебные инстанции в России и теперь может обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Представители оппозиционера пообещали подать соответствующую жалобу.