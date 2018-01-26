Мэр Махачкалы отстранен от должности. Его обвинили в превышении полномочий

Решение о временном отстранении Мусаева, сообщили в пресс-службе краевого суда, было принято по ходатайству следователя.

Муса Мусаева, занимавший пост мэра Махачкалы с 2015 года, был задержан 19 января. Ему предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Следствие считает, что Мусаев продал одному из предприятий участок находящийся в республиканской собственности участок земли за один миллион рублей при его реальной стоимости более 81 миллиона рублей. Мусаев свою вину отрицает.