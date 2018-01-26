Мэр Махачкалы отстранен от должности. Его обвинили в превышении полномочий

Интерфакс
14:47, 26 января 2018
Надежный источник

Суд отстранил от занимаемой должности мэра Махачкалы Мусу Мусаева, обвиняемого в превышении полномочий.

Решение о временном отстранении Мусаева, сообщили в пресс-службе краевого суда, было принято по ходатайству следователя.

Муса Мусаева, занимавший пост мэра Махачкалы с 2015 года, был задержан 19 января. Ему предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия (часть 3 статьи 286 УК РФ).
Следствие считает, что Мусаев продал одному из предприятий участок находящийся в республиканской собственности участок земли за один миллион рублей при его реальной стоимости более 81 миллиона рублей. Мусаев свою вину отрицает.
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