Куратор строительства храмов в Москве пообещал новые церкви в районах реновации
Советник мэра Москвы, депутат Госдумы Владимир Ресин заявил, что проекты новых микрорайонов, построенных по программе реновации, подразумевают строительство новых православных храмов.
«Сейчас заканчивается подготовка проектов планировок, где будут жилье, храмы, объекты соцкультбыта, дороги. То есть подход комплексный — и в этом комплексном подходе есть и храм», — цитирует его ТАСС.
«Если рядом с кварталом, где реновация будет осуществляться, уже есть красивый храм, то нет смысла включать новый храм в план квартала реновации», — сказал [председатель финансово-хозяйственного управления РПЦ митрополит Рязанский и Михайловский Марк].
Владимир Ресин — бывший вице-мэр Москвы, курировавший градостроительный комплекс. В 2011 году он стал депутатом Госдумы. Он занимает пост советника мэра Москвы Сергея Собянина, курирующего программу строительства храмов в Москве «200 храмов».
Программа «200 храмов» действует в Москве с 2010 года. По словам Ресина, за это время в ее рамках были построены 45 храмов; еще 17 были построены дополнительно.
Программа реновации в Москве была объявлена в 2017 году. За 15 лет планируется снести более 5100 домов — в основном, пятиэтажек 1960-70-х годов. Жильцов сносимых домов обещают переселить в новые квартиры в пределах того же района.