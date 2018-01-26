Куратор строительства храмов в Москве пообещал новые церкви в районах реновации

«Сейчас заканчивается подготовка проектов планировок, где будут жилье, храмы, объекты соцкультбыта, дороги. То есть подход комплексный — и в этом комплексном подходе есть и храм», — цитирует его ТАСС.

«Если рядом с кварталом, где реновация будет осуществляться, уже есть красивый храм, то нет смысла включать новый храм в план квартала реновации», — сказал [председатель финансово-хозяйственного управления РПЦ митрополит Рязанский и Михайловский Марк].

Владимир Ресин — бывший вице-мэр Москвы, курировавший градостроительный комплекс. В 2011 году он стал депутатом Госдумы. Он занимает пост советника мэра Москвы Сергея Собянина, курирующего программу строительства храмов в Москве «200 храмов».

Программа «200 храмов» действует в Москве с 2010 года. По словам Ресина, за это время в ее рамках были построены 45 храмов; еще 17 были построены дополнительно.

Программа реновации в Москве была объявлена в 2017 году. За 15 лет планируется снести более 5100 домов — в основном, пятиэтажек 1960-70-х годов. Жильцов сносимых домов обещают переселить в новые квартиры в пределах того же района.