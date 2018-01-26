«Коммерсант» назвал потенциальными заказчиками пассажирского Ту-160 арабских шейхов

Коммерсант
07:22, 26 января 2018
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Пассажирский сверхзвуковой самолет, созданный на базе Ту-160, может заинтересовать, в первую очередь, частные лица или компании и использоваться как бизнес-джет, пишет «Коммерсант».

У таких самолетов, заявил источник в отрасли, расходы на топливо и обслуживание перекрывают скоростные достоинства и постоянно эксплуатировать их могут лишь несколько компаний в мире.

Поэтому, по мнению собеседника издания, «речь скорее пойдет о частном лице или даже группе лиц из дружественных стран, у которых в жизни уже все есть и которые за ценой не постоят».

В зависимости от компоновки, предполагает источник, самолет обойдется заказчику в 140-150 миллионов долларов.

Как отмечает «Коммерсант», для гражданской версии Ту-160 придется не только снять со стратегического бомбардировщика все вооружения и бомболюк, но и переделать систему управления и, возможно, крыло. То есть сделать так, чтобы к иностранным заказчикам не попал ни один из компонентов, которые подпадают под секретность.

Заместитель главы «Туполева» Валерий Солозобов ранее говорил, что интерес к гражданской версии Ту-160 ранее проявляли арабский шейх, миллионер из Австралии и «далеко не бедный житель Греции». Такие заявки, подчеркивал он, не удовлетворялись.

«Всего несколько компаний в мире могут себе позволить содержать и, что важнее, постоянно эксплуатировать хотя бы пару таких самолетов, — считает он.— Речь скорее пойдет о частном лице или даже группе лиц из дружественных стран, у которых в жизни уже все есть и которые за ценой не постоят».

Коммерсант
Стратегические бомбардировщики Ту-160 были созданы в СССР и выпускались с 1981 по 1992 годы. В 2015 году было объявлено о планах возобновить производство Ту-160 на авиазаводе в Казани.
На заводе сохранились несколько самолетов в разной степени готовности. На основе одного из этих так называемых заделов в 2017 году был построен Ту-160, получивший имя в честь первого главком ВВС России Петра Дейнекина.
В январе Ту-160 «Петр Дейнекин» начал испытательные полеты. При одном из них присутствовал президент РФ Владимир Путин, который предложил создать на основе Ту-160 гражданский сверхзвуковой самолет.
В СССР серийно производились пассажирские сверхвуковые самолеты Ту-144. На регулярных рейсах «Аэрофлот» использовал такие самолеты лишь семь месяцев, а затем отказался от их эксплуатации из-за низкой рентабельности.
Кроме Ту-144, в мире серийно выпускался лишь один сверхзвуковой пассажирский самолет — Concorde. Он эксплуатировался до 2003 года.
В настоящее время пассажирские сверхзвуковые самолеты нигде в мире серийно не производятся.

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