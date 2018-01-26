«Коммерсант» назвал потенциальными заказчиками пассажирского Ту-160 арабских шейхов

Пассажирский сверхзвуковой самолет, созданный на базе Ту-160, может заинтересовать, в первую очередь, частные лица или компании и использоваться как бизнес-джет, пишет «Коммерсант».

У таких самолетов, заявил источник в отрасли, расходы на топливо и обслуживание перекрывают скоростные достоинства и постоянно эксплуатировать их могут лишь несколько компаний в мире.

Поэтому, по мнению собеседника издания, «речь скорее пойдет о частном лице или даже группе лиц из дружественных стран, у которых в жизни уже все есть и которые за ценой не постоят».

В зависимости от компоновки, предполагает источник, самолет обойдется заказчику в 140-150 миллионов долларов.

Как отмечает «Коммерсант», для гражданской версии Ту-160 придется не только снять со стратегического бомбардировщика все вооружения и бомболюк, но и переделать систему управления и, возможно, крыло. То есть сделать так, чтобы к иностранным заказчикам не попал ни один из компонентов, которые подпадают под секретность.

Заместитель главы «Туполева» Валерий Солозобов ранее говорил, что интерес к гражданской версии Ту-160 ранее проявляли арабский шейх, миллионер из Австралии и «далеко не бедный житель Греции». Такие заявки, подчеркивал он, не удовлетворялись.