Кейси Аффлек не будет объявлять лучшую актрису на церемонии «Оскара». Его обвиняют в домогательствах
Обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль Кейси Аффлек не будет объявлять победительницу в номинации «лучшая актриса» на церемонии 2018 года. Об этом, как сообщает Deadline, он уведомил Американскую киноакадемию.
Аффлек отказался от участия в церемонии из-за обвинений в домогательствах в его адрес, решив не отвлекать на себя внимание, которые должно быть сосредоточено на номинантках, пишет издание.
Информацию о том, что Аффлек не будет участвовать в церемонии «Оскара», подтвердили его представитель и организаторы мероприятия.
Кейси Аффлек получил «Оскара» в 2017 году за роль в фильме «Манчестер у моря». По сложившейся традиции, обладатель награды за лучшую мужскую роль на следующей церемонии объявляет победительницу в номинации за лучшую женскую роль.
Аффлека обвиняют в неподобающем поведении, в том числе сексуальных домогательствах, участницы съемок его фильма «Я все еще здесь» (2010) с Хоакином Фениксом — оператор Магдалена Горка и продюсер Аманда Уайт. Их претензии были урегулированы во внесудебном порядке.
Тема сексуальных домогательств и насилия в Голливуде стала широко обсуждаться после публикаций о продюсере Харви Вайнштейне, против которого выступили десятки женщин. Обвинения были выдвинуты и против других влиятельных мужчин в индустрии, в том числе Кевина Спейси.