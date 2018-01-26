Кейси Аффлек не будет объявлять лучшую актрису на церемонии «Оскара». Его обвиняют в домогательствах

Обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль Кейси Аффлек не будет объявлять победительницу в номинации «лучшая актриса» на церемонии 2018 года. Об этом, как сообщает Deadline, он уведомил Американскую киноакадемию.

Аффлек отказался от участия в церемонии из-за обвинений в домогательствах в его адрес, решив не отвлекать на себя внимание, которые должно быть сосредоточено на номинантках, пишет издание.

Информацию о том, что Аффлек не будет участвовать в церемонии «Оскара», подтвердили его представитель и организаторы мероприятия.