В сборную России по хоккею попали 15 человек из одной команды. Ее возглавляет тренер сборной

Федерация хоккея России объявила состав национальной сборной на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане, которая начнется 10 февраля.

В состав сборной попали 15 хоккеистов клуба СКА из Санкт-Петербурга, который возглавляет главный тренер сборной Олег Знарок. Это вратарь Игорь Шестеркин, защитники Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин и нападающие Александр Барабанов, Никита Гусев, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев и Сергей Широков.

Восемь человек представляют московский ЦСКА. Это вратарь Илья Сорокин, защитники Богдан Кисилевич, Алексей Марченко и Никита Нестеров и нападающие Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов и Иван Телегин.

Еще два хоккеиста — вратарь Василий Кошечкин и нападающий Сергей Мозякин — вызваны в сборную из магнитогорского «Металлурга».

Все хоккеисты представляют Континентальную хоккейную лигу, в которой выступает 21 клуб из России. Хоккеисты, выступающие в НХЛ, не получили разрешения от лиги на участие в Олимпийских играх.