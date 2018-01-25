В Москве машина врезалась в остановку, есть погибшие

Интерфакс
21:56, 24 января 2018
Надежный источник

В Москве на проспекте Мира легковая машина сбила несколько человек на остановке. 

По сообщению МВД, погиб один человек и трое пострадали. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести, сообщает «Интерфакс».

Также сообщается, что внутри машины было найдено тело погибшего человека — предположительно, пассажира машины. По словам источника РИА Новости, полицейские выясняют, погиб он в результате ДТП или раньше.

Идет ли в сообщении МВД речь об этом погибшем, пока не уточняется.

Водитель, по данным агентства, находился в состоянии алкогольного опьянения. Mash пишет, что он был лишен прав.

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