«Про фильм говорят: смешно, но правда». Режиссер прокомментировал отмену показа «Смерти Сталина»

Режиссер комедии «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи заявил, что все равно надеется на прокат картины в России, несмотря на отзыв прокатного удостоверения.

«Все русские, которым мы показывали фильм, включая СМИ, сказали, что им понравилось, они его оценили. Про фильм говорят: смешно, но правда. Я уверен, что мы сможем его показать в кино», — заявил Армандо Ианнуччи (англ. яз.).

23 января министерство культуры объявило, что отзывает прокатное удостоверение у «Смерти Сталина», премьера которой была запланирована на 25 января. В ведомстве сослались на пункт правил, в котором говорится, что в прокат нельзя выпускать фильмы, где показана запрещенная в России информация. Конкретная причина отзыва удостоверения не названа.

После этого решения министр Владимир Мединский заявил, что фильм в России воспримут как насмешку «над всем советским прошлым» и, в том числе, над жертвами сталинизма.

Удостоверение было отозвано несмотря на то, что перед его выдачей Минкульт уже проводил проверку картины и никаких нарушений в ней не нашел.