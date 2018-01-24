Давшему показания против главы управления СК по Москве смягчат меру пресечения

ТАСС
07:49, 24 января 2018
Требует подтверждения

Заместителю начальника управления собственной безопасности СК Александру Ламонову смягчат меру пресечения после того, как он дал показания против своего начальника — руководителя управления Следственного комитета РФ по Москве Александра Дрыманова.

Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Ламонова переведут из СИЗО под домашний арест.

Ламонов, обвиняемый в получении взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца), ранее заключил сделку со следствием.

По словам источника ТАСС, кроме дачи показаний против коллег, высокопоставленный сотрудник СК признал вину в получении взятки.

«Следователи ФСБ намерены смягчить меру пресечения Ламонову и отправить его под домашний арест после того, как тот дал показания в рамках сделки со следствием на [начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила] Максименко и Дрыманова», — сказал источник.

ТАСС
23 января стало известно, что главу управления Следственного комитета РФ по Москве Александра Дрыманова подозревают в причастности к получению взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова — помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом объявил на заседании суда по делу главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко представитель прокуратуры.
Статус Дрыманова в деле пока официально не объявлен. По данным источника «Интерфакса», глава управления СК по Москве проходит по делу свидетелем.
Источники «Ведомостей» не исключают, что подозрения в причастности Дрыманова к получению взятки, могут привести к отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Собеседники издания в СК также сообщили, что против Дрыманова «целенаправленно работает» одно из подразделений ФСБ.
Высокопоставленные сотрудники управления СК по Москве Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Их обвинили в том, что они за взятку обещали изменить обвинение Андрея Кочуйкова, задержанного по делу о перестрелке возле кафе Elements на Рочдельской улице в Москве, в которой погибли два человека. 
В начале декабря сообщалось, что Ламонов и Никандров заключили сделку со следствием, и их дело будет рассмотрено в особом порядке. Дело Максименко выделено в отдельное производство, он свою вину категорически отрицает.

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