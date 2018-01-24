Давшему показания против главы управления СК по Москве смягчат меру пресечения

Заместителю начальника управления собственной безопасности СК Александру Ламонову смягчат меру пресечения после того, как он дал показания против своего начальника — руководителя управления Следственного комитета РФ по Москве Александра Дрыманова.

Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Ламонова переведут из СИЗО под домашний арест.

Ламонов, обвиняемый в получении взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца), ранее заключил сделку со следствием.

По словам источника ТАСС, кроме дачи показаний против коллег, высокопоставленный сотрудник СК признал вину в получении взятки.