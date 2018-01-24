Давшему показания против главы управления СК по Москве смягчат меру пресечения

Заместителю начальника управления собственной безопасности СК Александру Ламонову смягчат меру пресечения после того, как он дал показания против своего начальника — руководителя управления Следственного комитета РФ по Москве Александра Дрыманова.
Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Ламонова переведут из СИЗО под домашний арест.
Ламонов, обвиняемый в получении взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца), ранее заключил сделку со следствием.
По словам источника ТАСС, кроме дачи показаний против коллег, высокопоставленный сотрудник СК признал вину в получении взятки.
23 января стало известно, что главу управления Следственного комитета РФ по Москве Александра Дрыманова подозревают
в причастности к получению взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова — помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом объявил на заседании суда по делу главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко представитель прокуратуры.
Статус Дрыманова в деле пока официально не объявлен. По данным источника «Интерфакса», глава управления СК по Москве проходит по делу свидетелем.
Источники «Ведомостей» не исключают
, что подозрения в причастности Дрыманова к получению взятки, могут привести к отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Собеседники издания в СК также сообщили, что против Дрыманова «целенаправленно работает» одно из подразделений ФСБ.
Высокопоставленные сотрудники управления СК по Москве Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Их обвинили в том, что они за взятку обещали изменить обвинение Андрея Кочуйкова, задержанного по делу о перестрелке возле кафе Elements на Рочдельской улице в Москве, в которой погибли два человека.
В начале декабря сообщалось, что Ламонов и Никандров заключили сделку со следствием
, и их дело будет рассмотрено в особом порядке. Дело Максименко выделено в отдельное производство, он свою вину категорически отрицает.