Арестованы двое соучастников нападения на школу в Бурятии
Следственный комитет РФ предъявил обвинение двум соучастникам нападения на школу № 5 города Улан-Удэ, в результате которого пострадали семь человек.
Одноклассники напавшего на учебное заведение, одному из которых 15 лет, а второму — 14 лет, уже взяты под стражу.
После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму — 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений.