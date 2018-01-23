The Bell: Дмитрию Михальченко могут смягчить обвинение после передачи активов партнерам

The Bell
20:30, 23 января 2018
Требует подтверждения

Миллиардеру Дмитрию Михальченко, который обвиняется в контрабанде элитного алкоголя, могут смягчить обвинение в связи с передачей части активов своим партнерам, сообщает The Bell со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Защита Михальченко рассчитывает, что из обвинения уберут отягчающие обстоятельства — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, заявил другой источник. В этом случае возможное наказание будет не лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, а срок до пяти лет или штраф.

Как пишет The Bell, в декабре «значительная часть» бизнеса Дмитрия Михальченко была передана компании «Бронка Групп», которая принадлежит его партнеру Николаю Негодову и Людмиле Муровой, жене бывшего главы ФСО Евгения Мурова. Михальченко передал им свою долю в компании «Феникс» — операторе порта Бронка, а также несколько ресторанов и магазины одежды.

Миллиардер Дмитрий Михальченко был задержан в конце марта 2016 года в рамках дела о контрабанде дорогого алкоголя. Басманный суд Москвы рассматривал дело с ноября 2017 года, но в январе вернул его в прокуратуру.
В рамках дела о контрабанде алкоголя в июне 2016 года прошел обыск дома у Андрея Бельянинова, занимавшего в тот момент пост главы Федеральной таможенной службы. Вскоре после этого чиновник ушел в отставку. 
В середине декабря 2017 года в Санкт-Петербурге был убит один из обвиняемых по делу о контрабанде алкоголя — глава «Юго-Восточной торговой компании» Илья Пичко. Основным мотивом убийства следствие назвало конфликт на бытовой почве.
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