The Bell: Дмитрию Михальченко могут смягчить обвинение после передачи активов партнерам

Миллиардеру Дмитрию Михальченко, который обвиняется в контрабанде элитного алкоголя, могут смягчить обвинение в связи с передачей части активов своим партнерам, сообщает The Bell со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Защита Михальченко рассчитывает, что из обвинения уберут отягчающие обстоятельства — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, заявил другой источник. В этом случае возможное наказание будет не лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, а срок до пяти лет или штраф.

Как пишет The Bell, в декабре «значительная часть» бизнеса Дмитрия Михальченко была передана компании «Бронка Групп», которая принадлежит его партнеру Николаю Негодову и Людмиле Муровой, жене бывшего главы ФСО Евгения Мурова. Михальченко передал им свою долю в компании «Феникс» — операторе порта Бронка, а также несколько ресторанов и магазины одежды.