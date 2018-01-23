Сулейман Керимов вернулся из России во Францию, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Русская служба "Би-би-си"
10:54, 23 января 2018
Надежный источник

Член Совета Федерации Сулейман Керимов вернулся во Францию после краткосрочного визита в Россию. Об этом сообщили Русской службе «Би-би-си» в прокуратуре Ниццы.

Правоохранительные органы Франции разрешили Керимову съездить в Россию, чтобы навестить больного родственника. Разрешение действовало с 19 января по 21 января включительно.

22 января пресс-служба Совета Федерации сообщила, что спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко встретилась с Керимовым в Москве. Когда прошла встреча, в сообщении не уточнялось.

Сулейман Керимов был задержан в Ницце в ноябре 2017 года. Его обвинили в неуплате налогов при покупке нескольких вилл на Лазурном берегу. Керимов отпущен под залог, ему запрещено покидать пределы региона без специального разрешения.
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