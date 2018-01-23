Ростуризм составил список гостиниц, завышающих цены на ЧМ-2018. Некоторые номера подорожали в шесть раз
Ростуризм опубликовал список гостиниц, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.
В список, опубликованный на сайте ведомства, вошел 41 отель.
Больше всего гостиниц, завышающих цены, Ростуризм обнаружил в Москве и Ростове-на-Дону.
В некоторых случаях речь идет о завышении стоимости номеров в шесть и более раз.
Абсолютным лидером стал отель «Агора» в Калининграде, где стоимость одноместного размещения при бронировании на Booking.com, превысила установленную предельную цену на 5283,33%.
На период проведения ЧМ-2018 цены на гостиничные номера в городах, где пройдут матчи, регулируются государством в соответствии с категориями номеров.
Ростуризм отслеживает как цены на проживание во время ЧМ-2018, указанные на сайтах гостиниц, так и стоимость номеров в этот период на сайтах бронирования.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи ЧМ примут Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи, Санкт-Петербург и Москва.