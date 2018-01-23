Ростуризм составил список гостиниц, завышающих цены на ЧМ-2018. Некоторые номера подорожали в шесть раз

Ростуризм опубликовал список гостиниц, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

В список, опубликованный на сайте ведомства, вошел 41 отель.

Больше всего гостиниц, завышающих цены, Ростуризм обнаружил в Москве и Ростове-на-Дону.

В некоторых случаях речь идет о завышении стоимости номеров в шесть и более раз.

Абсолютным лидером стал отель «Агора» в Калининграде, где стоимость одноместного размещения при бронировании на Booking.com, превысила установленную предельную цену на 5283,33%.