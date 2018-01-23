МОК не пустил на Олимпиаду фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина

Федерация фигурного катания на коньках России
11:31, 23 января 2018
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Международный олимпийский комитет не пустил на Олимпиаду в Пхенчхане фигуристов Ксению Столбову (парное катание) и Ивана Букина (танцы на льду). Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) со ссылкой на информацию, поступившую из Олимпийского комитета России.

В заявлении ФФККР отмечается, что решение МОК «напоминает провокацию с целью вынудить российских спортсменов любым путем отказаться от участия в Играх».

Федерация заявила, что намерена «начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам».

Также, по предварительным данным, приглашения на Олимпиаду не получат конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, шорт-трекистки Евгения Захарова и Татьяна Бородулина, сообщил «РИА Новости» президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

«По мужской команде у нас 90% списка в конькобежном спорте отклонено, никто из лидеров — Юсков, Кулижников, по предварительной информации, приглашения не получат. У женской команды отклонено 80% заявки», — заявил Кравцов.

Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения, а также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры.

Федерация фигурного катания на коньках России
Ранее стало известно, что МОК не допустил на Олимпиаду биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана. Также, по неподтвержденным данным, в списке приглашенных на Олимпиаду не оказалось хоккеистов Валерия Ничушкина и Михаила Науменкова.
МОК 19 января сократил список российских спортсменов, которых могут допустить на Олимпиаду в Пхенчхане, с 500 до 389 человек. Кто из предварительного списка поедет на Игры, решает специальная комиссия при МОК на основе предложения от Олимпийского комитета России. Окончательный список допущенных на Олимпиаду российских спортсменов опубликуют не раньше 27 января.
МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане из-за допингового скандала. В Играх разрешено участвовать только тем российским спортсменам, которые не были замечены в употреблении допинга. Они будут выступать под нейтральным флагом. Российским спортивным чиновникам отказано в аккредитации на Олимпиаду.
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