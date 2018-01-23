МОК не пустил на Олимпиаду фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина

Международный олимпийский комитет не пустил на Олимпиаду в Пхенчхане фигуристов Ксению Столбову (парное катание) и Ивана Букина (танцы на льду). Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) со ссылкой на информацию, поступившую из Олимпийского комитета России.

В заявлении ФФККР отмечается, что решение МОК «напоминает провокацию с целью вынудить российских спортсменов любым путем отказаться от участия в Играх».

Федерация заявила, что намерена «начать борьбу за восстановление справедливого отношения к российским фигуристам».

Также, по предварительным данным, приглашения на Олимпиаду не получат конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, шорт-трекистки Евгения Захарова и Татьяна Бородулина, сообщил «РИА Новости» президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

«По мужской команде у нас 90% списка в конькобежном спорте отклонено, никто из лидеров — Юсков, Кулижников, по предварительной информации, приглашения не получат. У женской команды отклонено 80% заявки», — заявил Кравцов.