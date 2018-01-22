Пресс-служба Совета Федерации рассказала о встрече Матвиенко с Керимовым. Но не уточнила, где он находится

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с членом палаты Сулейманом Керимовым, когда он приехал в Москву с разрешения французских властей, обвиняющих его в уклонении от уплаты налогов.

В сообщении пресс-службы Совета Федерации говорится, что Керимов собирается сотрудничать с французским следствием и не намерен скрываться.

Где в настоящее время находится Керимов, неизвестно. В пресс-службе ограничились заявлением, что он «должен был вернуться к понедельнику во Францию».