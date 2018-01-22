Пресс-служба Совета Федерации рассказала о встрече Матвиенко с Керимовым. Но не уточнила, где он находится
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с членом палаты Сулейманом Керимовым, когда он приехал в Москву с разрешения французских властей, обвиняющих его в уклонении от уплаты налогов.
В сообщении пресс-службы Совета Федерации говорится, что Керимов собирается сотрудничать с французским следствием и не намерен скрываться.
Где в настоящее время находится Керимов, неизвестно. В пресс-службе ограничились заявлением, что он «должен был вернуться к понедельнику во Францию».
«Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений», — говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.
Правоохранительные органы Франции обвиняют Сулеймана Керимова в неуплате налогов при покупке нескольких вилл на Лазурном берегу. 20 ноября миллиардера задержали в аэропорту Ниццы, впоследствии его освободили под залог.
Керимову разрешили покинуть Францию и съездить в Россию на срок с 19 января по 21 января, чтобы навестить близкого родственника. В Совете Федерации пояснили, что родственник миллиардера тяжело болен.