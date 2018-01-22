Начальник ГАИ по Кировской области задержан по делу о мошенничестве с «КамАЗами»

Следственный комитет
20:49, 22 января 2018
Надежный источник

Начальник управления ГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан 22 января по уголовному делу о нелегальной продаже «КамАЗов», сообщает региональное управление Следственного комитета.

Плотникова подозревают в мошенничестве, превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.

По версии следствия, Плотников входил в преступную группу, которая в 2014-2017 годах купила по заниженной цене 279 «КамАЗов», фальсифицировала данные об экологическом классе их двигателей и перепродала грузовики. Ущерб от этих действий оценивается не менее чем в 837 миллионов рублей.

Вместе с Плотниковым в преступную группу входили руководители двух компаний по торговле автомобилями — «Ренбизнесавто» и «ТД «Авто». Оба они находятся под стражей, сообщает СК.

Полковник полиции Александр Плотников стал начальником ГИБДД по Кировской области в 2012 году. Его предшественник Александр Усцов подал в отставку после того, как его задержали при получении взятки в 10 тысяч рублей. Усцов получил деньга за то, что выдал автомобильный номер с буквенным обозначением «ттт», сообщает «Интерфакс».
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

новости

Теперь военнослужащие в ответ на благодарность должны говорить «Служу России». Раньше было по-другому