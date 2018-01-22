Начальник ГАИ по Кировской области задержан по делу о мошенничестве с «КамАЗами»

Начальник управления ГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан 22 января по уголовному делу о нелегальной продаже «КамАЗов», сообщает региональное управление Следственного комитета.

Плотникова подозревают в мошенничестве, превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.

По версии следствия, Плотников входил в преступную группу, которая в 2014-2017 годах купила по заниженной цене 279 «КамАЗов», фальсифицировала данные об экологическом классе их двигателей и перепродала грузовики. Ущерб от этих действий оценивается не менее чем в 837 миллионов рублей.

Вместе с Плотниковым в преступную группу входили руководители двух компаний по торговле автомобилями — «Ренбизнесавто» и «ТД «Авто». Оба они находятся под стражей, сообщает СК.