Максима Панфилова выпустят из психиатрической больницы. Он последний, кто отбывает наказание по «болотному делу»

Суд Астрахани принял решение о переводе фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова на амбулаторное лечение. До этого он содержался на принудительном стационарном лечении в психиатрической больнице.

Как рассказала «Медиазоне» адвокат Мария Куракина, судья согласился с доводами защиты о том, что , которым страдает Панфилов, не помешает ему вести нормальный образ жизни и работать.

Панфилов выйдет на свободу 2 февраля, добавляет ОВД-Инфо, поскольку с момента решения суда до вступления его в силу должно пройти десять дней.

Таким образом, в заключении больше не останется ни одного человека, обвиненного по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года.