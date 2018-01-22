Максима Панфилова выпустят из психиатрической больницы. Он последний, кто отбывает наказание по «болотному делу»
Суд Астрахани принял решение о переводе фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова на амбулаторное лечение. До этого он содержался на принудительном стационарном лечении в психиатрической больнице.
Как рассказала «Медиазоне» адвокат Мария Куракина, судья согласился с доводами защиты о том, что синдром Туретта, которым страдает Панфилов, не помешает ему вести нормальный образ жизни и работать.
Панфилов выйдет на свободу 2 февраля, добавляет ОВД-Инфо, поскольку с момента решения суда до вступления его в силу должно пройти десять дней.
Таким образом, в заключении больше не останется ни одного человека, обвиненного по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года.
Врачи медицинской комиссии астраханской психиатрической больницы указали, что за полгода лечения состояние Панфилова значительно улучшилось. Теперь ему предстоит наблюдаться у психиатра по месту жительства.