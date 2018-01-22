Максима Панфилова выпустят из психиатрической больницы. Он последний, кто отбывает наказание по «болотному делу»

Медиазона
13:10, 22 января 2018
Надежный источник

Суд Астрахани принял решение о переводе фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова на амбулаторное лечение. До этого он содержался на принудительном стационарном лечении в психиатрической больнице.

Как рассказала «Медиазоне» адвокат Мария Куракина, судья согласился с доводами защиты о том, что синдром Туретта, которым страдает Панфилов, не помешает ему вести нормальный образ жизни и работать.

Панфилов выйдет на свободу 2 февраля, добавляет ОВД-Инфо, поскольку с момента решения суда до вступления его в силу должно пройти десять дней.

Таким образом, в заключении больше не останется ни одного человека, обвиненного по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. 

Врачи медицинской комиссии астраханской психиатрической больницы указали, что за полгода лечения состояние Панфилова значительно улучшилось. Теперь ему предстоит наблюдаться у психиатра по месту жительства.

Медиазона
Максим Панфилов стал вторым обвиняемым по «болотному делу», которого отправляли на принудительное лечение. В 2014 году несколько месяцев в больнице провел Михаил Косенко, после чего также был отпущен на амбулаторное лечение.
Остальные из более 30 фигурантов «болотного дела» уже либо отбыли тюремное наказание, либо были амнистированы. Последний фигурант Дмитрий Бученков покинул Россию, не дождавшись приговора суда.
«Болотное дело» считается крупнейшим уголовным делом против участников протестного движения в современной России. Его расследование до сих пор не прекращено.

"Болотное дело"

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