Бурятская школа возобновила работу после нападения. Пострадавшим выплатят по 400 тысяч рублей
22 января возобновились занятия в школе № 5 города Улан-Удэ, где в минувшую пятницу подросток напал на семиклассников и учительницу, сообщает ТАСС со ссылкой на директора учебного заведения.
После нападения в школе усилены меры безопасности, в здании постоянно дежурит военная полиция.
Тем временем в правительстве Бурятии сообщили, что пострадавшие при нападении — пятеро школьников и учительница — получат единовременные выплаты в размере 400 тысяч рублей. Эта сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, отметил глава республики Алексей Цыденов.
«Мы порадовались, что около 80% школьников сегодня пришли на занятия. Мы полагали, что будет меньше. На сегодня у нас была установка: если ребенок психологически не готов, то он может не приходить, то есть такой щадящий режим», — рассказал директор школы Сергей Разуваев.