Бурятская школа возобновила работу после нападения. Пострадавшим выплатят по 400 тысяч рублей

ТАСС
05:19, 22 января 2018
Надежный источник

22 января возобновились занятия в школе № 5 города Улан-Удэ, где в минувшую пятницу подросток напал на семиклассников и учительницу, сообщает ТАСС со ссылкой на директора учебного заведения.

После нападения в школе усилены меры безопасности, в здании постоянно дежурит военная полиция.

Тем временем в правительстве Бурятии сообщили, что пострадавшие при нападении — пятеро школьников и учительница — получат единовременные выплаты в размере 400 тысяч рублей. Эта сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, отметил глава республики Алексей Цыденов.

«Мы порадовались, что около 80% школьников сегодня пришли на занятия. Мы полагали, что будет меньше. На сегодня у нас была установка: если ребенок психологически не готов, то он может не приходить, то есть такой щадящий режим», — рассказал директор школы Сергей Разуваев.

ТАСС
Утром 19 января в школу № 5, расположенную в военном городке Сосновый Бор в Улан-Удэ, пришел девятиклассник с топором и «коктейлем Молотова». Он ворвался в кабинет, где занимался 7 класс, поджег его и ранил топором семерых человек. После этого злоумышленник попытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна. Там он был задержан военной полицией.
По факту нападения на школу были возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности. Вероятным мотивом нападения рассматривается неуспеваемость ученика. Напавший на школу пока находится под охраной в больнице. Суд продлил срок его задержания на 72 часа.
Нападение в Бурятии стало вторым за неделю инцидентом в российских школах. 15 января двое подростков напали с ножами на четвероклассников в пермской школе № 127, ранив 15 человек. СК также завел уголовные дела по статьям «покушение на убийство» и «халатность».

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