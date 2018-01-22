Бурятская школа возобновила работу после нападения. Пострадавшим выплатят по 400 тысяч рублей

22 января возобновились занятия в школе № 5 города Улан-Удэ, где в минувшую пятницу подросток напал на семиклассников и учительницу, сообщает ТАСС со ссылкой на директора учебного заведения.

После нападения в школе усилены меры безопасности, в здании постоянно дежурит военная полиция.

Тем временем в правительстве Бурятии сообщили, что пострадавшие при нападении — пятеро школьников и учительница — получат единовременные выплаты в размере 400 тысяч рублей. Эта сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, отметил глава республики Алексей Цыденов.