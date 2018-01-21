Школьников из Улан-Удэ попросят заполнить анкеты для раннего выявления агрессии

Интерфакс
11:22, 21 января 2018

Во всех школах Улан-Удэ среди учащихся пройдет анкетирование для раннего выявления агрессии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя городского комитета образования Ульяну Афанасьеву.

На экстренном совещании директоров школ Улан-Удэ Афанасьева также призвала максимально усилить меры безопасности в школах, провести инструктаж с сотрудниками и организовать дежурства («Интерфакс» не уточняет, кто именно должен дежурить). Кроме того, во всех школах города пройдут родительские собрания.

Девятиклассник одной из школ Улан-Удэ Антон Б. утром 19 января напал с топором на детей и учительницу в классе. Пострадали шесть человек, их госпитализировали. Нападавшего тоже доставили в больницу: он ударил себя ножом в грудь и выпрыгнул из окна. Точных данных о его мотивах пока нет.
15 января аналогичное нападение произошло в Перми — двое подростков напали с ножами на учительницу и четвероклассников. В результате пострадали педагог и девять учеников. Подростки также нанесли ранения друг другу, пытаясь покончить с собой, но они выжили и находятся в больнице.
В Улан-Удэ работает 58 школ, в которых учатся больше 59 тысяч детей.

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