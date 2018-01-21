Подозреваемого в вымогательстве сочинского блогера арестовали на два месяца

Интерфакс
15:59, 21 января 2018
Надежный источник

Суд Центрального района Сочи принял решение арестовать на два месяца главного редактора сайта «БлогСочи» Александра Валова.

Валов будет доставлен в СИЗО города Армавир и пробудет там до 19 марта, сообщил «Интерфак-Юг» официальный представитель Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Валов подозревается в вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо из фракции ЛДПР. Подробности дела пока неизвестны.
На сайте «БлогСочи» есть несколько публикаций про Юрия Напсо, написанных Алесандром Валовым. В частности, летом 2016 года блогер писал, что депутат построил на общественном пляже в Сочи личный бассейн. В сентябре 2017 года суд взыскал с Валова миллион рублей по иску Напсо о защите чести и достоинства.
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