В Москве за месяц задержали двух директоров бывших подрядчиков метро

Полиция задержала экс-гендиректора бывшего рекламного подрядчика московского метро «Авто селл» Гюлю Коган, сообщает «Лайф» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Также о задержании Коган со ссылкой на источники пишут ТАСС и «Ведомости».

Коган была задержана во время допроса 17 января, сообщил источник ТАСС. Ее задержали в рамках уголовного дела по статье о мошенничестве, возбужденного весной 2017 года. «Авто селл» подозревается в хищении у московского метрополитена 729 миллионов рублей, пишут «Ведомости».

Компания «Авто селл» стала рекламным подрядчиком московского метро в 2011 году. По контракту она должна была заплатить метрополитену 14 миллиардов рублей за пять лет. Выплаты от «Авто селл» были нерегулярными, и июле 2015 года метрополитен досрочно разорвал с ней контракт. В мае 2016 года «Авто селл» признали банкротом. Долг компании перед московским метро составляет 1,4 миллиарда рублей, пишут «Лайф» и «Ведомости».