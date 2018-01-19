Сулейману Керимову разрешили покинуть Францию и съездить в Россию

Разрешение на поездку выдано на срок с 19 января по 21 января включительно.

Керимову, по словам прокурора, разрешено съездить в Россию, чтобы «навестить близкого родственника — брата или двоюродного брата».

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал агентству AFP прокурор города Ницца Жан-Мишель Претр.

Член Совета Федерации от республики Дагестан Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов при покупке нескольких вилл на Лазурном берегу по заниженной стоимости.

После предъявления обвинений Керимов был отпущен под залог (сначала в 5 миллионов долларов, затем сумма была повышена до 40 миллионов долларов). Ему было запрещено покидать пределы региона.

Москва после задержания сенатора заявила, что у него есть иммунитет как у обладателя дипломатического паспорта. Власти Франции, в свою очередь, указали, что Керимов прилетел в Ниццу не как официальное лицо, а значит иммунитет на него не распространяется.