Приемная дочь Вуди Аллена рассказала в телеэфире о сексуальном насилии. Режиссер снова отверг обвинения

Приемная дочь Вуди Аллена 32-летняя Дилан Фэрроу, которая обвиняет режиссера в сексуальном насилии, дала свое первое телеинтервью. Оно вышло в эфире одного из крупнейших американских каналов CBS.

«Я хочу показать свое лицо и рассказать свою историю. Я хочу буквально высказаться», — сказала она.

В интервью Фэрроу повторила свои слова о том, что 4 августа 1992 года Аллен положил ее на живот в чердаке в загородном доме ее матери, сказал играть с игрушечной железной дорогой и стал трогать ее половые органы.

Когда ведущая проиграла видео, на котором Аллен называет «безумными» эти обвинения, Фэрроу заплакала. Она сказала, что «он лжет, и лжет уже так давно», и что ей тяжело слышать его голос.

18 января Вуди Аллен опубликовал заявление, в котором снова отверг заявления Фэрроу. «Я никогда не домогался своей дочери — как и подтвердили все расследования еще четверть века назад», — сказал режиссер. По его словам, семья Фэрроу «цинично воспользовалась движением , чтобы повторить эти уже развенчанные обвинения», но это «не делает их более правдивыми».

Dylan Farrow details her sexual assault allegations against Woody Allen CBS This Morning