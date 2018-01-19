Приемная дочь Вуди Аллена рассказала в телеэфире о сексуальном насилии. Режиссер снова отверг обвинения
Приемная дочь Вуди Аллена 32-летняя Дилан Фэрроу, которая обвиняет режиссера в сексуальном насилии, дала свое первое телеинтервью. Оно вышло в эфире одного из крупнейших американских каналов CBS.
«Я хочу показать свое лицо и рассказать свою историю. Я хочу буквально высказаться», — сказала она.
В интервью Фэрроу повторила свои слова о том, что 4 августа 1992 года Аллен положил ее на живот в чердаке в загородном доме ее матери, сказал играть с игрушечной железной дорогой и стал трогать ее половые органы.
Когда ведущая проиграла видео, на котором Аллен называет «безумными» эти обвинения, Фэрроу заплакала. Она сказала, что «он лжет, и лжет уже так давно», и что ей тяжело слышать его голос.
18 января Вуди Аллен опубликовал заявление, в котором снова отверг заявления Фэрроу. «Я никогда не домогался своей дочери — как и подтвердили все расследования еще четверть века назад», — сказал режиссер. По его словам, семья Фэрроу «цинично воспользовалась движением Timeʼs Up, чтобы повторить эти уже развенчанные обвинения», но это «не делает их более правдивыми».