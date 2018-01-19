Приемная дочь Вуди Аллена рассказала в телеэфире о сексуальном насилии. Режиссер снова отверг обвинения

CBS
22:08, 18 января 2018
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Приемная дочь Вуди Аллена 32-летняя Дилан Фэрроу, которая обвиняет режиссера в сексуальном насилии, дала свое первое телеинтервью. Оно вышло в эфире одного из крупнейших американских каналов CBS.

«Я хочу показать свое лицо и рассказать свою историю. Я хочу буквально высказаться», — сказала она.

В интервью Фэрроу повторила свои слова о том, что 4 августа 1992 года Аллен положил ее на живот в чердаке в загородном доме ее матери, сказал играть с игрушечной железной дорогой и стал трогать ее половые органы.

Когда ведущая проиграла видео, на котором Аллен называет «безумными» эти обвинения, Фэрроу заплакала. Она сказала, что «он лжет, и лжет уже так давно», и что ей тяжело слышать его голос.

18 января Вуди Аллен опубликовал заявление, в котором снова отверг заявления Фэрроу. «Я никогда не домогался своей дочери — как и подтвердили все расследования еще четверть века назад», — сказал режиссер. По его словам, семья Фэрроу «цинично воспользовалась движением Timeʼs Up, чтобы повторить эти уже развенчанные обвинения», но это «не делает их более правдивыми».

Dylan Farrow details her sexual assault allegations against Woody Allen
CBS This Morning
Dylan Farrow on Timeʼs Up, actors who work with Woody Allen
CBS This Morning
Дилан Фэрроу рассказала о насилии со стороны приемного отца еще в 1992 году, когда ей было семь лет. Вуди Аллен отвергает эти обвинения, утверждая, что его бывшая жена Миа Фэрроу внушила дочери эту историю. Расследование в адрес режиссера, проведенное в первой половине 1990-х, до суда не дошло.
Фэрроу несколько раз повторяла свои обвинения во взрослом возрасте. В конце 2017 года она опубликовала статью под названием «Почему революция #MeToo обошла стороной Вуди Аллена?». После этого несколько актеров публично выразили сожаление, что работали с Алленом, а участники его последнего фильма решили пожертвовать гонорары на борьбу с домогательствами.
Брат Дилан Фэрроу Ронан Фэрроу — автор расследований про Харви Вайшнтейна в The New Yorker. Осенью 2017 года «Медуза» взяла у него большое интервью.

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